Autowerkstatt brennt: Hoher Schaden

Ein Feuer in einer Autowerkstatt hat in Ansbach einen Schaden von mindestens 100 000 Euro verursacht. „Wir haben die Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen vor der starken Rauchentwicklung gewarnt“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Verletzt wurde niemand. Ein Mitarbeiter rettete sich rechtzeitig ins Freie. Was den Brand am Samstagabend verursacht hatte, soll nun die Kriminalpolizei ermitteln.