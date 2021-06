Autounfall wegen gesundheitlicher Probleme: Mann stirbt

Ein Mann hat wegen gesundheitlicher Probleme bei Fürth die Kontrolle über sein Auto verloren, ist in den Gegenverkehr geraten und noch am Unfallort gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, streifte der 57-Jährige mit seinem Wagen zunächst ein entgegenkommendes Auto. Nach etwa 30 Metern sei sein Fahrzeug in einem Grünstreifen stehen geblieben. Ein Notarzt habe den Mann nicht mehr reanimieren können. Ersten Erkenntnissen nach könnte der Mann einen Herzinfarkt erlitten haben.

