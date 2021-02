Autounfall: Schwer verletzter Mann in Straßengraben gefunden

Im niederbayerischen Pemfling (Landkreis Cham) ist ein schwer verletzter Mann neben seinem Auto im Straßengraben gefunden worden. Ein Mitarbeiter des Winterdienstes entdeckte den Mann in der Nacht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer wurde mit „schwersten Verletzungen“ mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er sei wenige Meter von seinem Auto entfernt liegend gefunden worden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Fahrzeug von der Straße abkam, sich mehrfach überschlug und dann im Straßengraben liegen blieb. Am Auto sei ein Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden, hieß es.

Um den genauen Unfallhergang auf der Staatsstraße zwischen Großbergerdorf und Pemfling zu ermitteln, sei ein Gutachter beauftragt worden.

