Ein Autotuner in Rosenheim hat einen Kochtopf an seinem Wagen verbaut. Das Küchenutensil war Polizisten bei einer Kontrolle des Autos aufgefallen. Es sei am Fahrwerk für die Stabilisierung einer Feder eingebaut worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 21-jährige Fahrer durfte am vergangenen Mittwoch nicht mehr weiterfahren - er muss mit mehreren hundert Euro Bußgeld und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei rechnen.

Mitteilung Polizei Rosenheim