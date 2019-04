Auf der A9 ist am Samstagmorgen bei Bayreuth ein Autotransporter umgestürzt. Die beiden Fahrer des Transporters wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen geriet aus ungeklärter Ursache am Bindlacher Berg ins Schleudern und kippte um. Für die Bergung war die A9 in Fahrtrichtung Süden zeitweise gesperrt. „Wir gehen von einem mindestens sechsstelligen Schaden aus“, sagte ein Polizeisprecher.