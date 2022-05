Autos stoßen zusammen: Zwei Tote, ein Mann in Lebensgefahr

Zwei Tote und ein lebensgefährlich Verletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Bundesstraße 8 im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch. Am Dienstagmorgen sei ein 18-jähriger Autofahrer auf die Gegenspur geraten und mit einem anderen Wagen kollidiert, teilte die Polizei mit. Dessen 55 Jahre alte Fahrerin und 76-jährige Beifahrerin wurden in ihrem Auto eingeklemmt.

Die 55-Jährige starb den Angaben zufolge noch am Unfallort, die 76 Jahre alte Frau wenig später im Krankenhaus. Der 18 Jahre alte Fahrer schwebt laut Polizei ebenfalls in Lebensgefahr. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die B8 wurde in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Bei dem Unfall seien zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen, hieß es.

