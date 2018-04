Autos prallen in Kurve zusammen: 43-Jährige stirbt

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in einer Kurve ist in Unterfranken eine 43 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die Autofahrerin war nahe Trappstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) unterwegs. In einer Rechtskurve der Kreisstraße 45 geriet eine 21-Jährige auf die Gegenfahrbahn - und rammte den Wagen der anderen Frau frontal, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beide Fahrerinnen wurden am Freitagabend in ihren Autos eingeklemmt. Für die 43-Jährige konnten die Retter nichts mehr tun, sie starb noch an der Unfallstelle. Die 21-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Unklar war noch, warum sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hat.

PM Polizei