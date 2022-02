Autos in Leitplanke geschleudert: zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos in Schwaben sind fünf Menschen verletzt worden - darunter ein einjähriges Kind. Ein 53-Jähriger sei am Samstagmittag bei Wertingen (Landkreis Dillingen) auf die Gegenfahrbahn gefahren, so die Polizei. Der Mann habe dann abgebremst. Das nachkommende Auto versuchte auszuweichen, streifte den ersten Wagen allerdings. Beide Autos seien dann gegen die Leitplanke geschleudert worden.

Der 53-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Wagens, der 29-jährige Fahrer, seine Beifahrerin und ein einjähriges Kind, wurden leicht verletzt.

