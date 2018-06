Autos durch Explosion in Nürnberg beschädigt

Bei einer Explosion in Nürnberg sind zwei Autos beschädigt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntag haben Ermittler am Tatort Überreste gefunden, die auf einen illegal gebauten Böller hindeuten. Die in Mitleidenschaft gezogenen Wagen standen demnach in der Nähe des Sprengkörpers, waren aber nicht Ziel des bislang unbekannten Täters. Die Polizei schloss einen politisch motivierten Hintergrund der Tat in der Nacht zum Samstag zunächst aus. Den Schaden an den Autos schätzten die Ermittler auf rund 2500 Euro.

Mitteilung der Polizei