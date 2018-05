Autoreifen platzt: Mann stirbt

Bei einem Arbeitsunfall auf seinem Grundstück ist in Neumarkt in der Oberpfalz ein Mann gestorben. Nach Polizeiangaben war der 64-Jährige gerade an einer Felge seines Autos beschäftigt, als der Reifen platzte. Durch die Wucht des platzenden Reifens erlitt der Mann tödliche Verletzungen. Unklar sei noch, ob er von Reifenteilen oder von Werkzeug getroffen wurde, sagte ein Sprecher. Nachbarn hatten den Knall gehört und die Polizei alarmiert. Der 64-Jährige starb noch am Unglücksort.

Mitteilung