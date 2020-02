Autor versenkt Bücher in Bach: seine eigenen?

Ein pensionierter Lehrer und Buchautor hat diverse Bücher in einen Bach in Unterfranken geworfen. Möglicherweise handle es sich dabei sogar um seine eigenen Werke, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Der 81-jährige Autor habe sich bisher nicht äußern wollen. Er war am Montagnachmittag in Sulzbach am Main (Landkreis Miltenberg) beobachtet und von einem Zeugen auf sein Tun angesprochen worden - daraufhin fuhr der Rentner in seinem Auto davon. Die Polizei fand ihn über das Kennzeichen.