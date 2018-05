Autonomer Elektrobus bereits 10 000 Mal genutzt

Für den selbstfahrenden Elektrobus der Deutschen Bahn im niederbayerischen Bad Birnbach sind bereits 10 000 Fahrgäste gezählt worden. Im Schnitt nutzen täglich 49 Fahrgäste den Bus, der bislang 4900 Kilometer zurückgelegt hat, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte. Der eBus verbindet die Therme der Kurstadt mit dem Ortskern. Vom Sommer an soll die Strecke mit Hilfe eines zweiten Busses noch um eine Haltestelle am Bahnhof erweitert werden.

Das Pilotprojekt der Deutschen Bahn läuft seit Oktober 2017. Erstmals in Deutschland ist dabei ein autonom fahrender Bus im regulären Straßenverkehr unterwegs. Auch in Hamburg und Berlin plant die Bahn Projekte zum autonomen Fahren im öffentlichen Straßenverkehr. In Bad Birnbach sammelt der Konzern erste Praxiserfahrungen. Betreiber des dortige Busses ist die Bahn-Tochter DB Regio Bus Ostbayern.