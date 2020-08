Autofahrerin verursacht zwei Unfälle und verletzt Fußgänger

Eine Autofahrerin hat im Landkreis Fürth kurz hintereinander zwei Unfälle verursacht und drei Fußgänger verletzt. Die 56-Jährige habe in Zirndorf mit ihrem Auto zunächst auf dem Gehweg zwei Fußgänger erfasst und leicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend sei sie am Samstagnachmittag weitergefahren.

Wenig später soll sie den Angaben zufolge in Stein eine rote Ampel überfahren und mit hoher Geschwindigkeit in eine Straße eingebogen sein. Dort habe sie eine 43-Jährige angefahren, die gerade die Straße überqueren wollte. Auch die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen.

„Mehrere Unfallzeugen informierten die Polizei und folgten dem Pkw, der ohne anzuhalten weiterfuhr“, teilte die Polizei mit. Sie konnten das Auto schließlich stoppen. Nach Angaben der Ermittler machte die Frau einen „stark verwirrten Eindruck.“ Ein Atemalkoholtest war negativ. Aufgrund ihres auffälligen Gesundheitszustandes wurde die Frau in eine Fachklinik eingewiesen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen sie.

