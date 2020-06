Autofahrerin streift mit drei Promille Pferdekutsche

Im Allgäu hat eine völlig betrunkene Frau eine Kutsche gerammt und ist nun ihren Führerschein los. Wie die Polizei am Montag berichtete, ist bei dem Unfall am Vortag niemand verletzt worden. Bei der Unfallfahrerin, einer 49 Jahre alte Touristin aus Dettingen unter Teck in Baden-Württemberg, wurden knapp drei Promille festgestellt. Die Frau wollte am Sonntagnachmittag bei Waltenhofen (Landkreis Oberallgäu) die Kutsche überholen und streifte dabei das Fuhrwerk. Der Sachschaden blieb mit 1500 Euro überschaubar.

Polizeibericht