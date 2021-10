Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Lkw

Beim Zusammenstoß mit einem Laster ist eine 61 Jahre alte Autofahrerin in Unterfranken getötet worden. Die Frau habe am Montagmittag auf der Bundesstraße 8 bei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) in einer langen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verloren, teilte die Polizei mit. Dadurch sei die Frau auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem Lkw kollidiert. Den Angaben zufolge starb die Fahrerin noch an der Unfallstelle. Der 33 Jahre alte Fahrer des Lasters wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

