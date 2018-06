Autofahrerin stürzt 50 Meter hohe Steilkante hinab - unverletzt

- Eine Autofahrerin ist am Staffelberg in Oberfranken von einer Steilkante 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie blieb weitgehend unverletzt und ließ ihr stark demoliertes Fahrzeug einfach stehen. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Polizei am Donnerstag. Spaziergänger entdeckten das Autowrack. Über das Nummernschild konnte die Fahrerin identifiziert werden, Beamte trafen sie am Mittwoch unversehrt in der Wohnung an. Die 40-Jährige sagte der Polizei, sie habe am Dienstagabend im Nebel die Kante eines Abhangs an dem beliebten Ausflugsziel bei Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) übersehen. Warum sie sich nach dem Unfall nicht bei der Polizei meldete, ist bisher unklar. Das Auto wurde abtransportiert.