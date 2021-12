Eine Autofahrerin hat in Nürnberg einen verletzten Waldkauz aufgelesen und ihn gerettet. Der Vogel sei am Dienstagnachmittag orientierungslos auf der Straße herumgetaumelt, sagte ein Polizeisprecher. Die aufmerksame Frau habe den Kauz zur Polizei gefahren, Beamte brachten ihn dann in einem mit weichen Tüchern ausgelegten Karton zum Tierarzt. Dort muss er wohl einige Tage bleiben, weil er sich am Flügel verletzt hat.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-390808/2

