Eine Frau ist mit ihrem Auto von der Fahrbahn in Bad Berneck im Fichtelgebirge (Landkreis Bayreuth) abgekommen und hat ein Ehepaar erfasst. Alle drei kamen am Mittwoch mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser, wie ein Polizeisprecher sagte. Details zur Unfallursache und der Identität der Menschen waren zunächst nicht bekannt. Dem Sprecher zufolge entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.