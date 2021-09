Eine Autofahrerin ist in Regensburg gegen einen Baum gefahren und durch den Aufprall gestorben. Die 70-Jährige sei am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. An der Unfallstelle sei sie zunächst reanimiert worden, aber kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Ein Gutachter soll nun helfen, die Unfallursache zu klären.

© dpa-infocom, dpa:210910-99-168389/2