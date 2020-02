Eine Autofahrerin ist frontal gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle in Küps (Landkreis Kronach) gestorben. Warum die 59-Jährige am Mittwoch in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Einsatzkräfte mussten die Frau aus dem Autowrack befreien. Die Kreisstraße blieb für rund drei Stunden gesperrt.

Mitteilung der Polizei