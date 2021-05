Autofahrerin prallt auf A 92 gegen Leitplanke und stirbt

Eine Frau ist auf der Autobahn 92 bei Altdorf in Niederbayern mit ihrem Wagen gegen eine Leitplanke geprallt und dabei tödlich verunglückt. Trotz Reanimationsversuchen starb sie noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 26-Jährige war den Angaben nach am Sonntagmittag in Richtung Deggendorf unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen gegen die Mittelleitplanke prallte. Danach kam der Wagen von der Autobahn ab, wo er stehenblieb. Ein Gutachter soll nun die Ursache des Unfalls im Landkeis Landshut klären. Die Polizei sucht nach Zeugen.

