Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einer Lokomotive in Augsburg eingeklemmt und verletzt worden. Die 44-Jährige übersah nach Angaben der Polizei am Donnerstagmittag das rote Warnlicht eines Bahnübergangs und überquerte diesen mit ihrem Wagen. Dort gab es den Unfall, die Diesellok schob das Auto noch etwa zehn Meter weiter. Die Feuerwehr befreite die 44-Jährige. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.