Autofahrerin begeht mit fast vier Promille Fahrerflucht

Mit fast vier Promille Alkohol im Blut hat eine Autofahrerin in Schwabmünchen (Kreis Augsburg) einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Die 53-Jährige hatte am Dienstag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes den abgestellten Wagen einer anderen Kundin angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Zeugen den Unfall beobachtet, so dass Beamte die Unfallverursacherin kurze Zeit später in deren Wohnung überprüfen konnten.

Da die Frau stark nach Alkohol roch, machten die Polizisten einen Schnelltest. Dieser habe „einen erstaunlichen Wert von 3,66 Promille“ ergeben, berichtete eine Polizeisprecherin. Die 53-Jährige ist nun erst einmal ihren Führerschein los. Der Blechschaden beläuft sich auf 1750 Euro.