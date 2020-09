Autofahrer wird bewusstlos und stirbt nach Unfall

Ein Mann in Unterhaching (Landkreis München) ist beim Autofahren bewusstlos geworden, verunfallt und gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verlor der 76-Jährige am Mittwoch wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto und rammte damit einen geparkten Wagen. Dessen Fahrer barg den 76-Jährigen zwar aus seinem Fahrzeug und reanimierte ihn. Der Mann starb jedoch später im Krankenhaus. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.