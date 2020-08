Ein Autofahrer ist in Oberfranken einem Hasen ausgewichen und dabei in einer Hofeinfahrt in einen Carport gekracht. Nach Polizeiangaben wurden der 20-Jährige und seine beiden Mitfahrer bei dem Crash in Steinwiesen leicht verletzt. Den Schaden nach dem Unfall in der Nacht zum Sonntag schätzten die Beamten auf über 10 000 Euro. „Schadlos blieb lediglich der Hase“, hieß es weiter.