Ein Mann ist am Mittwochmorgen auf einer Bundesstraße in Oberbayern von einem Baum erschlagen worden. Nach Angaben der Polizei könnte das stürmische Wetter bei Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) dafür gesorgt haben, dass der Baum auf das Auto gefallen ist. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr sind derzeit im Einsatz. Die Straße wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.