Autofahrer verunglückt beim Überholen tödlich

Bei einem missglückten Überholvorgang ist ein Autofahrer im oberbayerischen Zorneding (Kreis Ebersberg) ums Leben gekommen. Der 55-Jährige beschleunigte am Montag mit seinem hochmotorisierten Wagen so stark, dass er ins Schleudern kam. Wie die Polizei berichtete, kam das Fahrzeug erst auf den linken Grünstreifen, schleuderte dann quer über die Fahrbahn und prallte rechts neben der Straße gegen zwei Bäume. Der Unfall ereignete sich mit soviel Wucht, dass das Auto dann noch einmal über die Straße geschleudert wurde, ehe es auf der linken Seite in einem Feld zum Stehen kam. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen.