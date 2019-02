Autofahrer verliert Kontrolle über Wagen: Drei Verletzte

Ein Auto ist am Bahnhofsplatz in Oberstdorf in eine Gruppe von Passanten gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei wurden drei Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Nichts deute darauf hin, dass der Autofahrer am Donnerstag absichtlich in die Menschengruppe fuhr, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe nach ersten Ermittlungen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Gründe dafür seien noch unklar. Auch zur Person des Fahrers und zu den Verletzten gab es zunächst keine Informationen.