Autofahrer verletzt Zwölfjährige und fährt weiter

Statt zu helfen, ist ein Autofahrer nach dem Zusammenstoß mit einer Zwölfjährigen in Oberfranken einfach weitergefahren. Er habe der leicht verletzten Schülerin nur „Pass doch auf“ zugerufen - so schilderte das Mädchen den Vorfall der Polizei, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Die Fußgängerin war nach der Kollision am Vorabend in Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) auf die Fahrbahn gestürzt, sie kam in ein Krankenhaus. Was genau zu dem Unfall geführt hatte, blieb zunächst unklar. Die Polizei sucht nun den Fahrer und Zeugen.