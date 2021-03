Autofahrer überholt trotz Gegenverkehr

Ein Mercedes der B-Klasse ist am Montagmorgen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums beim Toom-Baumarkt in der Platzstraße in Bad Saulgau vollständig ausgebrannt. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug gerade noch rechtzeitig auf eine freie Fläche des Parkplatzes für das Einkaufszentrum fahren, sodass weitere Schäden weitgehend vermieden werden konnten.

Nur ein Fahrzeug wurde laut Feuerwehr durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.