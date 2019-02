Autofahrer stirbt nach Unfall auf A6

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 ist ein 25 Jahre alter Autofahrer gestorben. Der 25-Jährige wollte mit seinem Wagen bei Altdorf (Landkreis Nürnberger Land) einem Laster ausweichen und krachte in einen zweiten Lkw, wie die Polizei mitteilte. Mit seinem Auto kam er am Donnerstag von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus, wo er starb.