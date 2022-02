Autofahrer stirbt nach Kollision mit Bus

Beim Zusammenstoß mit einem Bus ist ein Autofahrer in Schwaben ums Leben gekommen. Der 51-Jährige kam am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 16 bei Deisenhausen (Landkreis Günzburg) aus zunächst unklarer Ursache auf die Gegenspur, wie die Polizei mitteilte. Sowohl der Autofahrer als auch die Busfahrerin wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der 51 Jahre alte Mann starb nach Angaben der Polizei noch am Unfallort, die 62-jährige Busfahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Fahrgäste seien nicht im Bus gewesen, hieß es.

