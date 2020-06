Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Autounfall in Fürstenzell (Landkreis Passau) ist am Donnerstag ein Mann gestorben. Ein weiterer Autofahrer sei bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Dieser geriet demnach mit seinem Wagen auf gerader Strecke nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 23-Jährigen.

Die Feuerwehr musste beide Männer aus den Fahrzeugen befreien. Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der 19 Jahre alte zweite Beteiligte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum er mit seinem Auto in den Gegenverkehr geriet, war Polizeiangaben zufolge zunächst unklar. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.