Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen ist der Autofahrer in Falkenberg im Landkreis Rottal-Inn ums Leben gekommen. Der 35-Jährige sei am Montag noch an der Unfallstelle verstorben, teilte die Polizei am Abend mit. Der 48-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zuvor war das Auto auf der B20 unterwegs gewesen und dort aus zunächst unklarer Ursache auf die Gegenfahrspur gefahren. Der entgegenkommende Lkw versuchte demnach von sich aus gesehen nach links auszuweichen. Daraufhin zog der Pkw wieder hinüber und krachte mit dem Lastwagen zusammen. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Die B20 wurde für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

