Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus

Ein Autofahrer ist in Ulm frontal mit einem Bus zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden. Laut Aussagen von Zeugen kam der 63-Jährige am Donnerstag mit seinem Wagen aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß das Auto des Mannes frontal mit dem Bus zusammen. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Einer der sechs Insassen des Busses wurde zudem leicht verletzt.

