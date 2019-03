Ein Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Kreisstraße nahe Traunstein ums Leben gekommen. Der 78-Jährige geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei kollidierte das Auto des Mannes am Mittwochabend frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. Der 78-Jährige starb noch an der Unfallstelle, die 44 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.