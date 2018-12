Autofahrer schläft an Ampel ein

Ein Autofahrer ist in Landshut bei laufendem Motor an einer grünen Ampel eingeschlafen. Der 40-Jährige stand offensichtlich unter Drogeneinfluss, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten konnten den Mann nur durch massives Klopfen gegen die Fahrertür wecken. „Der war schon gewaltig im Tiefschlaf“, sagte ein Sprecher. Der 40-Jährige wurde in der Nacht zu Donnerstag für einen Drogentest in ein Krankenhaus gebracht.

Anfang Dezember war in München ein betrunkener Mann im Auto an einer grünen Ampel eingeschlafen. Auch hier mussten Polizisten den Wecker ersetzen.