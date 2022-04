Autofahrer rollt Böschung herunter und verletzt sich

Ein 50-jähriger Autofahrer ist auf der Bundesstraße 3 auf den Grünstreifen geraten und verunglückt. Nach dem Unfall am Donnerstagabend zwischen Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) und Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Über die Schwere seiner Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer einen Moment unachtsam war. Daraufhin sei der Wagen von der Straße abgekommen und die Böschung herunter gerollt. In einer Baumgruppe sei er schließlich zum Stehen gekommen. Das Auto musste per Kran geborgen und abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Bergungsarbeiten für rund anderthalb Stunden voll gesperrt.

Mitteilung

