Autofahrer rast mit 197 km/h durch 80er-Zone bei München

Der nächste Lockdown ist beschlossene Sache, ab Mittwoch sind neben dem Einzelhandel auch Schulen und Kitas zu – nicht zur Freude der baden-württembergischen Kultusministerin: „Bildung findet in Präsenz statt, Fernunterricht ist die schlechtere Alternative“, sagte Susanne Eisenmann bei einem Termin mit Justizminister Guido Wolf (beide CDU) in Tuttlingen am Sonntag. Sie gehe davon aus, dass es „im Wesentlichen Ferien sein werden“, die auf die Schüler nun zukommen.