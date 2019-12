Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist in Oberschleißheim (Landkreis München) in einer Allee gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die Polizei geht nach Angaben vom Montag davon aus, dass der Senior aufgrund einer Erkrankung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Er sei bei dem Unfall am Sonntag mit geringem Tempo gegen den Baum gefahren. Zudem sei der Mann nicht angeschnallt gewesen, teilte die Polizei weiter mit.