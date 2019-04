Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Hösbach (dpa/lby)- Mit seinem Wagen ist ein 21-jähriger Autofahrer in Unterfranken gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der junge Mann kam am Sonntag mit seinem Auto in einer Linkskurve von einer Straße bei Hösbach (Landkreis Aschaffenburg) ab und fuhr gegen den Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer starb noch vor Ort. Die genaue Unfallursache war unklar.

Polizeibericht