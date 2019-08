Autofahrer ohne Führerschein: Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 24-Jähriger hat sich im Landkreis Mühldorf mit seinem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist gegen einen Baum gekracht. Der Mann gab in Waldkraiburg bei einer Kontrolle plötzlich Gas und flüchtete mehrere Kilometer, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er einen Streifenwagen gerammt hatte, prallte er in einem Wald gegen einen Baum. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 24-Jährige keinen Führerschein. Der Rettungsdienst brachte ihn nach seiner Flucht in der Nacht zum Dienstag leicht verletzt ins Krankenhaus.