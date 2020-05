Autofahrer nach Fahrt gegen Mauer gestorben

Mehrere Tage nach dem Aufprall auf eine Mauer in München ist ein 52 Jahre alter Autofahrer an den Folgen des Unfalls gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der 52-Jährige war am Freitagmorgen betrunken stadteinwärts davongefahren, als Beamte sein Auto kontrollieren wollten. Er überfuhr eine Verkehrsinsel, mehrere Verkehrszeichen und touchierte ein geparktes Auto. Im Münchner Stadtteil Trudering prallte er frontal gegen eine Grundstücksmauer.