Autofahrer mit 111 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs

In Niederbayern ist ein Autofahrer geblitzt worden, der mit einem Tempo von 231 Kilometer pro Stunde unterwegs war - erlaubt waren 120 Kilometer pro Stunde. Die Beamten hatten in der Nacht zu Montag auf der Autobahn 92 bei Altdorf (Landkreis Landshut) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, teilte die Polizei mit. Die Überschreitung um 111 Kilometer pro Stunde kosten den Fahrer nun 1400 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot. Der bisherige Spitzenwert in diesem Bereich der A92 habe bei 134 Kilometer pro Stunde gelegen, hieß es weiter.

