Autofahrer kracht in Lastwagen und stirbt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 12 ist ein Autofahrer gestorben, sein Mitfahrer wurde schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist der Fahrer bei Salzweg aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen entgegenkommenden Lastwagen gekracht. Ein nachfahrender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit den beiden Fahrzeugen. Der Verursacher starb noch an der Unfallstelle. Die Beteiligten in den anderen Fahrzeugen sind unverletzt. Die B12 bei Passau ist komplett gesperrt.