Weil er mit seinem Auto in eine Hauswand gekracht war, ist am Freitag ein 75-Jähriger in Mittelfranken gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der Mann in der Ortsmitte von Windelsbach (Landkreis Ansbach) die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch den Aufprall hatte sich das Fahrzeug überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. Der Rettungsdienst konnte den Mann nicht mehr reanimieren.