Autofahrer kracht gegen Baum und stirbt

Ein 18-Jähriger ist bei Wittelshofen mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und tödlich verunglückt. Der Wagen des jungen Mannes war nach Polizeiangaben am Montag aus bisher ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern geraten und von der Straße im Landkreis Ansbach abgekommen. Bei dem Aufprall erlitt der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Feuerwehr sperrte die Straße. Ein Experte soll nun untersuchen, wie es zu dem Unfall kommen konnte.