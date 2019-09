Autofahrer kracht gegen Baum: drei Schwerverletzte

Ein 27-Jähriger ist im Landkreis Rosenheim mit seinem Wagen in hohem Tempo gegen einen Baum gekracht und schwer verletzt worden. „Seine beiden 26 Jahre alten Mitfahrer wurden ebenfalls schwer verletzt“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Das Auto, in dem die drei Männer saßen, war in der Nacht zum Samstag bei Babensham zunächst rund 200 Meter neben der Straße geschleudert und dann gegen einen Baum geprallt. „Der Wagen wurde völlig zerstört, so dass die Feuerwehr die Verletzten aus dem Wrack befreit hat“, teilte der Polizeisprecher mit. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer zu schnell unterwegs.