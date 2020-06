Ein Mann ist in Oberbayern mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der 28 Jahre alte Fahrer sei auf der Bundesstraße 13 im Gemeindegebiet Gaißach (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Nach dem Aufprall am Sonntagabend sei das Auto in die Höhe katapultiert und erneut gegen einen Baum geschleudert worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann zu schnell fuhr.