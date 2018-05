Autofahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt

Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist in der Oberpfalz beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der Mann war am Montag auf der Bundesstraße 20 nahe Runding (Landkreis Cham) unterwegs, als er aus zunächst ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn fuhr, wie die Polizei mitteilte. Er prallte mit seinem Wagen frontal gegen den Sattelzug. Der 74-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Ein Gutachter sollte den genauen Hergang des Unfalls klären.